İBB’nin bisiklet mezarlığı havadan görüntülendi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan İstanbul Bisiklet Sistemi (İSbike), uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldı. Havadan çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü görüldü. Havadan kaydedilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar nedeniyle yıprandığı gözlemlendi. İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSbike'ın ise 2023 yılından bu yana aktif olmadığı belirtti.