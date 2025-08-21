Numan Kurtulmuş: Süreci zehirlemek isteyenler var

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında dün 5'inci kez toplandı. Toplantıya, Cumartesi Anneleri ve Barış Annelerinin yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri katıldı. Komisyonun açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, "İlk 3 hafta içerisinde iç çalışma düzenimizi tespit ettikten sonra toplumun farklı kesimlerini dinlemeye, onların sürece ilişkin katkılarını almaya ve bu süreçte komisyonumuza söylemek durumunda hissettikleri görüşlerini almaya başladık. Geçmişte yaşanan acıların bugüne taşınmaması gerekiyor. Bir başka meseles ise şudur; bu sürecin bir an evvel 86 milyonun faydasına olacak şekilde bitirilmesini isteyen, samimiyetle, iyi niyetle bir araya gelen, çözüm üretmek için gayret sarf edenler olduğu gibi sayıca çok az olsalar da bu süreci zehirlemek isteyen bazı grupların varlığını biliyoruz" dedi.

ORTAK HEDEF BARIŞ

Kurtulmuş, "Mesele gerçekten bu milleti, yaşadığı acıları bir daha yaşamayacak şekilde barış ve huzur içerisinde gerçekten yüksek demokrasi standartları içerisinde adaletle yarınlara taşımaktır. Bunun için bu komisyon üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Türkiye'de 11 siyasi partiyi temsil eden 51 üyeden oluşan bu komisyon şu ana kadar olan süreçte büyük bir olgunluk içerisinde, herkes farklı fikirlerini çok net bir şekilde söyleyerek ama sonuç itibarıyla hepimiz ortak hedefe yani barış, esenlik ve huzura hizmet ederek komisyon çalışmalarını bugüne getirdik. En kısa zamanda bu çalışmalarımızı tamamlayarak millete karşı olan ödevimizi başarıyla yerine getirmeyi ümit ve temenni ediyorum" diye konuştu.