‘Barış gücü desteği için önce ateşkes sağlanmalı’

Milli Savunma Bakanlığı dün basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaynaklar, Türk askerinin Ukrayna'ya barış gücü olarak gideceği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bakanlık kaynakları, "Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat anlaşmasına da değinen kaynaklar, "Bu anlaşma, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut iş birliğini hedefliyor. Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatıldı. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ise, son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahısın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5 bin 113 olduğu bilgisini verdi.