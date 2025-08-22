Başkan Erdoğan Aydın’a geliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Aydın'a ziyarette bulunacağı öğrenildi. Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre, Erdoğan'ın Eylül ayında bir dizi toplu açılış ve yatırım projelerinin duyurusunu yapmak için Aydın'a geleceği kaydedildi. Erdoğan'ın ziyaretinin Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 7 Eylül günü gerçekleşmesinin üzerinde durulduğu bilgisine de ulaşılırken, gözler resmi programın netleşmesinin ardından yapılacak duyuruya çevrildi.

Öte yandan, Başkan Erdoğan dün diplomasi mesaisine ara vermeden devam etti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.