AK Parti, şehit aileleri ve gazilerle tek tek görüşüyor

AK Parti tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Türkiye'nin dört bir tarafında devam ediyor. 8 Ağustos'ta başlayan buluşmalar kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektupları vatandaşlara ve şehit aileleri ile gazilere ulaştırılıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da 10 ilden fazla noktada buluşmalara dahil oldu. Buluşmaların ana gündemi Terörsüz Türkiye olurken, sürece dair detaylar vatandaşlara anlatılıyor. Buluşmaların sonuncusu ise İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.