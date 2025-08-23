Bakan Aşkın Bak, Çerçioğlu’nu ziyaret etti

ÖZLEM Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi 9 yıl sonra ilk kez bir Bakan ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın temasları kapsamında Başkan Çerçioğlu'nu belediyede ziyaret etti. Bakan Bak, Aydın Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri ve protokol üyeleriyle birlikte yürüyerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından karşılanan Bakan'a çiçek takdim edildi. Başkan, "Hoş geldiniz" diyerek Bakan Bak'ı belediyede ağırlarken, iki isim basına kapalı olarak makamda bir görüşme gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Bakan düzeyindeki en son ziyaret 28 Ekim 2016'da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılmıştı. Bu sebeple Bakan Bak'ın ziyareti, 9 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk bakan ziyareti olarak dikkat çekti.