Hakan Fidan Suudi Arabistan’a gidiyor: Cidde’de ateşkesi masaya yatıracak!

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı için dönem başkanı olarak Suudi Arabistan'a gidiyor. Fidan, 25 Ağustos tarihinde Cidde'de gerçekleştirilecek İİT 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'na, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, başkanlık edecek.

GAZZE'DE KITLIK VAR

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu ve İsrail'in, süren ateşkes çabalarını sabote etmeye devam ettiğini; uluslararası toplumun buna izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini ifade edecek. Öte yandan Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarıyla çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi. Nüfusun neredeyse dörtte birinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildiren IPC, kıtlığın, eylül ayı sonuna kadar Deyr el- Balah ve Han Yunus bölgelerine yayılmasının beklendiğini aktardı. IPC, Gazze'de kıtlığın en şiddetli seviyesi olarak bilinen 5'inci seviyede tespit edildiğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılan bir felaket olduğunu belirterek, "Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz" dedi.