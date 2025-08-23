İzmir, Uşak, Muğla... CHP yönetimi halkı suya hasret bıraktı!

Türkiye'nin birçok ilinde CHP'li belediyeler; susuzluk, çöp yığınları ve kötü yönetimle anılıyor. Su yönetimine kaynak ayırmayan, barajları doğru işletemeyen başta İzmir, Ankara, Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile Uşak Belediyesi bir bir alarma geçmeye başladı. İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı'da su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından merkez ilçelerde daha önce 5 günde bir uygulanan planlı su kesintileri önceki gün itibariyle 3 güne indirildi.

İZMİR'DE KESİNTİLER ARTIRILDI

6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyordu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla kesinti programında değişikliğe gidildiğini bildirdi. İZSU'nun açıklamasına göre, 22 Ağustos'tan itibaren merkez ilçelerde ve Menemen'in bazı mahallelerinde 3 günde bir planlı su kesintisi yapılacak. Bu kapsamda, kent üç bölgeye ayrılacak ve su kesintileri her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Su tasarrufunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamaya İzmirliler, "Zamanında alınmayan önlemlerin bedelini halk ödüyor" diyerek tepki gösterdi.

FİRMA BAŞKAN YALIM'I YALANLADI

Uzun yıllardır etkisini gösteren küresel iklim değişikliğine karşı hazırlık yapmakla yükümlü olan belediyelerin birçoğu susuzluk riskine karşı çeşitli önlemler alırken CHP'li belediyeler bu konuda da sınıfta kalmış oldu. Bir diğer CHP'li Uşak Belediyesi ise kent geneline günlük yalnızca 6 saat su vererek Uşaklıları mağdur etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi'nin kente su sağladığı Küçükler Barajı'nda su kalmadığını ve planlı su kesintilerini yapacağını duyurmasının ardından CHP'li Başkan Özkan Yalım suçu bölgede faaliyet yürüten maden firmasına atmıştı. Firma yaptığı açıklamada kendilerine tahsis edilen suyun yalnızca yüzde 0,73'ünü kullandığını belirterek işletmelerinin söz konusu barajdan 53 kilometre uzakta olduğunu ve arada yüzlerce büyük ölçekli endüstriyel faaliyet olduğunu ekleyerek iddiaları yalanlamıştı.