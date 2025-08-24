Devlet Bahçeli: ‘Gazze için laf değil icraat üretilmeli’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, aynı anda ayrı coğrafi alanlarda, hem savaş ve soykırım zulmetinin hüküm sürmesinin hem de barış ve sükunet arayışlarının hız kazanmasının, "tuhaf ve tenakuz dolu bir dönemin başlıca hüviyeti" olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

KITLIĞIN PENÇESİNDE

BİRLEŞMİŞ Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC), "Gazze Şeridi'nde akut gıda güvensizliğinin en yüksek seviyeye tırmandığı" açıklamasını anımsatan Bahçeli, Gazze'nin vahim bir gıda krizinin, devamlı genişleyen ve insanlık vicdanını deprem gibi sallaması gereken feci bir kıtlığın pençesinde olduğunu aktardı. Gazze'de yaşananların, 1943'teki Bengal Kıtlığı'nı aratmayacak bir tablo olduğunu ve günden güne arttığını dile getiren Bahçeli, "Gazze'nin önce işgali, müteakiben ilhak planı devreye alınmıştır. Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır. Uluslararası insani hukuk ayaklar altındadır. Dünyanın Gazze'dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğu tartışmasızdır. Alaska Zirvesi, akabinde Avrupalı liderlerin Oval Ofis'te yarım ay şeklinde ve kuzuların sessizliğini andıran biçimde ABD Başkanı'nın ağzının içine baktıran toplantının ardından Ukrayna'ya Birleşmiş Milletler Görev Gücü gönderilmesiyle ilgili çabaların evvelemirde Gazze için planlanması ahlaki ve hukuki tutarlılığın can evi olacaktır" dedi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP Genel Başkanı'nın TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır." "DURUŞUMUZ ORTADA"

GAZZE dramıyla ilgili konuşulmadık bir şeyin kalmadığını vurgulayan Bahçeli, "Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye'nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM'nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur. Ayrıca CHP Genel Başkanı ile beraber yanında yöresinde safa giren ideolojik önyargılı ve ilkesiz yandaşlarının, Cumhur İttifakı aleyhine estirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olamayacaktır" ifadelerini kullandı.