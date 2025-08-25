Çelik: Bir gece ansızın Fırat Kalkanı gerçekleşti

K Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 9. yıl dönümünü kutladı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde 'terör devletçikleri' kurmak vardı. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye ifade etti. Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, 'bir gece ansızın' Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine gereken cevap verildi" ifadelerini kullandı.