Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ahlat Etkinlik Alanı Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdatı rahmetle yad ediyorum.

Ahlat'taki eserler, şanlı tarihimizin şahitleridir. Anadol'yu ebedi yurdumuz yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Ahlat, bize kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi anlatan beldelerdendir.Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır".

"KURULAN TUZAKLARA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ"

Başarı, birlik içinde olursak gelir. Şehitlerimizin emaneti bu vatanı yaşatmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır, Türkiye Yüzyılı olarak tarihrteki yerini alacaktır. Kimsenin oyununa gelmyeecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.Birliğimizi koruyacağız. Aydınlık Türkiye'tyi hep birlikte inşa edeceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz.