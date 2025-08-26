3 bin kolonya şişesini bir araya getirdi

İZMİR'DE emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar (69), 1886'dan bu yana üretilen 3 bine yakın kolonya şişesini koleksiyonunda buluşturdu. Çınar'ın 25 yıl önce bir ev hediyesi ile başlayan bu merakı bugün müze hayaline dönüştü. Emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar, 1886'dan günümüze kadar üretilen birçok çeşit kolonya ve şişesini elinde bulunduruyor. Lavanta, yasemin, şipir, buket, isot gibi birçok çeşit kolonyanın elinde bulunduğunu söyleyen Çınar, "Tüm bunları zaman içinde biriktirdim ancak asıl amacım müze kurmak" diye konuştu.