Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir sıcak gelişme yaşandı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz sabah saatlerinde gözaltına alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, 'Rüşvete aracılık etme' suçundan memleketi Trabzon'da gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Avukat Nusret Yılmaz, İBB'ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor. İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.