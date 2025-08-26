Türkiye’nin denizleri ısınıyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne göre, Türkiye çevresindeki denizlerde su sıcaklığı son 40 yılda 2 derecenin üzerinde artarak dünya ortalamasını geride bıraktı. Bu artış, deniz ekosistemini ciddi şekilde tehdit ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Türkiye çevresindeki denizlerde su sıcaklığının dünya ortalamasından daha fazla arttığını, bu artışın deniz çayırları, pinalar ve soğuk su mercanları başta olmak üzere deniz ekosistemini oluşturan unsurları olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye denizlerinde 1984'ten bu yana yaptığı ölçümlerle sıcaklıkları analiz eden ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün verilerine göre bu yılın yaz döneminde Akdeniz'de deniz yüzey suyu sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının 1 derece üzerine çıkarak 28 derece oldu.

2.5 DERECE ISINDI

Ege Denizi'nde iki farklı noktada yapılan çalışmalarda Bodrum'da deniz yüzey suyu sıcaklığı 26 derece, İzmir'de 25 derece ölçüldü. Her iki bölgede de sıcaklıklar, uzun yıllar ortalamasının 2 derece üzerinde seyretti. Uzun yıllar ortalamasının 24 derece olduğu Marmara Denizi'nde bu yaz deniz yüzey suyu sıcaklığı 26-27 derece, ortalamanın 25 derece olduğu Karadeniz'de ise 27 derece ölçüldü. Salihoğlu, 2024'te kırılan sıcaklık rekorlarının ardından 2025'te de deniz suyu sıcaklıklarının benzer şekilde yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi. Salihoğlu, "Son 40 yılda dünya ortalamasında 1,2-1,5 derece artış görülürken Türkiye'nin çevresindeki denizlerde sıcaklık artışı 2 derecenin üzerinde seyrediyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde artış 2-2,5 dereceye ulaştı" dedi.