Yunan basınından itiraf: "Türkiye Akdeniz'de oyun kurucu! "‘Mavi Vatan dengeleri değiştiriyor’

Yunanistan merkezli Banking News, İsrailli haber kuruluşu Maariv'in değerlendirmelerine yer vererek, "Türkiye, Yunanistan'ı haritadan silip Libya'daki varlığını güçlendiriyor ve Akdeniz'de baskın hale geliyor" başlıklı dikkat çeken bir analiz habere imza attı.
"TÜRKİYE AKDENİZ'DE OYUN KURUCU"
Haberde, Ankara'nın, stratejik hamlelerle Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiği belirtildi.
Banking News, Türkiye'nin Akdeniz'de oyun kurucu olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan'ın çıkarları açısından son derece endişe verici bir itiraf, 25 Ağustos Pazartesi günü İsrail basınında yer aldı: Maariv gazetesi, Türkiye'nin Libya'daki son adımını "Akdeniz'deki dengeyi bozacak dramatik bir hamle" olarak tanımladı ve bunu çarpıcı başlıkla verdi: "Türkler Akdeniz'in hakimi oluyor."
"ANKARA'NIN KONTROLÜ GENİŞLİYOR"
Yunan haber kuruluşuna göre Ankara ile Libya arasındaki tarihi dostluk yeni bir aşamaya giriyor gibi görünüyor. Türkiye, Libya'nın 1951'de bağımsızlığını kazanmasının ardından bu ülkeyi tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş ve Trablus'ta açtığı büyükelçilikle varlığını pekiştirmiştir. Günümüzde ise Türk diplomatik faaliyetleri bölgede yeniden ön plana çıkıyor.
Libya'nın doğusunda açılan konsolosluk ve Halife Hafter ile temas, Maariv'e göre "dramatik bir hamle" olarak öne çıkıyor ve Akdeniz'in jeopolitik dengeleri üzerinde belirleyici sonuçlar doğurabilir.
Maariv, yeni Türk stratejisini tarihi bir bağlamda değerlendirerek Osmanlı'nın Libya'daki varlığına kadar gönderme yapıyor.
İsrailli haber kuruluşuna göre, "Türkiye için bu, Trablus'a dönüş ve 'Mavi Vatan' vizyonunun gerçekleştirilmesi, yani Akdeniz'deki kontrolün genişletilmesi anlamına geliyor."
Maariv, Ankara'nın, Akdeniz'deki enerji akışında belirleyici bir rol elde etmeyi ve jeostratejik gücünü artırmayı hedeflediğini yazdı.
YUNANİSTAN VE GKRY ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR
Libya'nın doğusuna yönelik Türk hamlesi ve yeni konsolosluğun açılması, Maariv'e göre yalnızca bir geri dönüş değil, "yeni bir oyun" anlamına geliyor. İsrailli haber kuruluşu, Ankara'nın, geniş deniz alanlarını kontrol etmeyi ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) izole etmeyi hedeflediğini iddia etti.
Banking News, İsrailli haber kuruluşunun değerlendirmesine atıfta bulunarak, "Maariv, Türkiye'nin hamlelerinin stratejik önemini vurguluyor ve Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir oyuncu olmadığını, Doğu Akdeniz'de liderlik iddiası taşıdığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Yunan haber kuruluşu, Türkiye'nin Yunanistan ve İsrail'i zor durumda bıraktığının altını çizerek, "Her halükarda, Ankara'nın Libya'daki stratejik hamleleri yalnızca bölgesel bir gelişme değil, Yunanistan ve Kıbrıs için de ciddi zorluklar oluşturuyor. Türkiye–Libya deniz yetki anlaşmasının devreye girmesi, Ankara'ya Girit'in güneyindeki Yunan deniz bölgelerini tartışma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda, Ankara'nın Hafter ile kurduğu daha yakın iş birliği, Yunanistan–GKRY–Mısır ve Yunanistan–GKRY–İsrail üçlü girişimlerini zayıflatabilir." ifadelerini kullandı.
Banking News ayrıca, Libya'daki Türk askeri varlığının, Doğu Akdeniz'in güney kanadında "ileri bir karakol" görevi gördüğünü ileri sürdü. Yunan haber kuruluşuna göre, bu durum Yunanistan ve GKRY üzerindeki baskıyı artırıyor.