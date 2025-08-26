Yunan basınından itiraf: "Türkiye Akdeniz'de oyun kurucu! "‘Mavi Vatan dengeleri değiştiriyor’





Libya'nın doğusunda açılan konsolosluk ve Halife Hafter ile temas, Maariv'e göre "dramatik bir hamle" olarak öne çıkıyor ve Akdeniz'in jeopolitik dengeleri üzerinde belirleyici sonuçlar doğurabilir.

Maariv, yeni Türk stratejisini tarihi bir bağlamda değerlendirerek Osmanlı'nın Libya'daki varlığına kadar gönderme yapıyor.

İsrailli haber kuruluşuna göre, "Türkiye için bu, Trablus'a dönüş ve 'Mavi Vatan' vizyonunun gerçekleştirilmesi, yani Akdeniz'deki kontrolün genişletilmesi anlamına geliyor."