Son dakika: AK Parti’den Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına peş peşe tepkiler geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİYASİ YALANLARINA YENİSİNİ EKLEMİŞ OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.

Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.

Netanyahu "tarihin vicdanı" tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TARİHİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN BU BEYANI REDDEDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

AK PARTİ'Lİ ALA: SİYASİ ÇARESİZLİĞİNİN AÇIK GÖSTERGESİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının tarihi gerçekleri açıkça çarpıtan, siyasi hesaplarla dile getirilen mesnetsiz bir itham olduğunu belirtti.

Açıklamanın, Filistin'de işlenen ağır insanlık suçlarının ve soykırımın üzerini örtme çabasından başka bir anlam taşımadığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Küresel vicdan önünde soykırım suçu işlemekle mahkum edilen ve kendi halkını dahi felakete sürükleyen Netanyahu'nun, tarihi istismar ederek ucuz bir propaganda dili kullanması, siyasi çaresizliğinin açık göstergesidir. Türkiye, tarihi meselelerin, siyasetin kirli hesaplarına alet edilmesine asla izin vermeyecektir. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu beyanı en güçlü şekilde reddediyor, Filistin'de devam eden vahşetin hesabını yargı önünde verecek olanların, sahte tarihi söylemlerle kurtulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz."