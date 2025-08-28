Bakan Tunç’tan Özgür Özel’e sert tepki: Yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almalı!

CHP genel başkanı Özgür Özel'in kullanmış olduğu skandal ifadelere Adalet Bakan Tunç, sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanının, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını ifade eden Tunç, "İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması, siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir." dedi

"CİDDİYETSİZLİKTE SINIR TANIMIYOR"

Özgür Özel'in siyasi tavrını da sert bir dille eleştiren Bakan Tunç, "Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz" dedi.

Devletin köklü kurumlarının ve yargı organlarının şahsi hesaplara malzeme yapılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Tunç, bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"ÖZGÜR ÖZEL ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR"

Özgür Özel'in önünde iki seçeneği olduğunu söyleyen Tunç, " İplerinden kurtulup gerçekten 'özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin 'özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?" Dedi.

"SONUÇLARI BEKLESİN, SEVİYELİ SİYASET YAPSIN"

Özel'e yolsuzluk soruşturmalarının sonuçlarını sakinlikle beklemesi çağrısında bulunarak çağrıda bulunan Tunç, "Kendisine tavsiyemiz; sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir" ifadelerini kullandı.