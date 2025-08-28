Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ele alındı.

Görüşmede, Alaska ve Washington'daki temasları takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.

Görüşmede, barışın tesisiyle birlikte Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

ERDOĞAN PAKİSTAN LİDERİ ŞERİF'E TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan Pakistan lideri Şerif ile de telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Pakistan'daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif'e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.