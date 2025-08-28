Selçuk Bayraktar: "Deniz havacılığında yeni bir çağ başlattık"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, 'Mavi Vatan' temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Yarından itibaren de halka açılacak olan festival, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. 'Mavi Vatan' temasıyla düzenlenen festivalde, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ DENİZ ŞENLİĞİ DÜZENLENİYOR" Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl düzenlenen etkinliğin Cumhuriyet tarihinde ilk deniz şenliği olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak, "Biz TEKNOFESTİ, 2018'den bu yana özellikle göklerdeki bağımsızlığımıza odaklı bir etkinlik şeklinde düzenliyorduk. Bu kez Deniz Kuvvetlerimizin talebiyle 'Mavi Vatan' temasını topluma anlatabilmek ve denizcilik tutkusuyla yetişen bir nesil oluşturmak için yola çıktık" dedi."Deniz havacılığımız açısından yeni bir çağın kapısı açıldı"





Festival kapsamında ASELSAN, ROKETSAN ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaklığında 3 teknoloji yarışmasının düzenlendiğini aktaran Bayraktar, "Aynı zamanda milli deniz eserlerimiz bu alanda sergileniyor. Hemen arka tarafımızda ülkemizde üretilmiş donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu görüyorsunuz. TCG Anadolu'nun gelişmiş radar sistemleri, harp sistemleri, Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Hatta üzerine baktığınızda Bayraklar TB3 görüyorsunuz. Bayraklar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa bir gemileri inip kalkabilen otomatik bir şekilde insansız hava aracı SİHA olma özelliğini kazandı. Dünya tarihine geçti ve milli deniz havacılığımız böylesine stratejik bir girişle başlamış oldu. Deniz havacılığımız açısından yeni bir çağın kapıları açılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"Mavi vatan duygusuyla dolmuş nesilleri yetiştirmeyi hedefliyoruz"



Bayraktar konuşmasının devamında, "Yerli üretilen milli denizaltımız 'Hızır Reis' burada sergileniyor. Ata yadigarımız SAVORANA'yı görüyorsunuz. Maziden Atiye, geçmişten geleceğe bir köprü kurarak geçmişimizin o güçlü köklerine dayanarak biz göklere, gelecekteki serüvenimize uzanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sadece teknolojik anlamda çok yüksek donanıma sahip değil vatan sevdasıyla tutkulu, mavi vatan duygusuyla dolmuş nesilleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir çocuk gelsin gemiye binsin, belki Barbaros Hayrettin'in yaptığı gibi burada keşiflere imza atacak. Buradaki mühendislik eserlerimizin geliştirilmesine vesile olacak, ülkemizin bağımsız olmasına katkı sunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu."Baykar, dünyanın en büyük insansız hava aracının üreticisi"