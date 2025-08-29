Başkan Erdoğan Çin’e gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacak.

ZİRVE OTURUMUNA HİTAP EDECEK

Ziyaret çerçevesinde Başkan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek

ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Başkan Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır.

.