Tarihte ilk kez 'Mavi Vatan' temasıyla düzenlenen TEKNOFEST'te konuşan Selçuk Bayraktar, denizcilik tutkusuyla yetişen bir nesil oluşturmak için yola çıktıklarını söyleyerek, "Deniz havacılığında yeni bir çağ başlattık" dedi. DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, 'Mavi Vatan' temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Bugünden itibaren halka açılacak olan festival, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor.

İLK DENİZ ŞENLİĞİ

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl düzenlenen etkinliğin Cumhuriyet tarihinde ilk deniz şenliği olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak, "Biz TEKNOFESTİ, 2018'den bu yana özellikle göklerdeki bağımsızlığımıza odaklı bir etkinlik şeklinde düzenliyorduk. Bu kez Deniz Kuvvetlerimizin talebiyle 'Mavi Vatan' temasını topluma anlatabilmek ve denizcilik tutkusuyla yetişen bir nesil oluşturmak için yola çıktık" dedi.

Festival kapsamında ASELSAN, ROKETSAN ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaklığında 3 teknoloji yarışmasının düzenlendiğini aktaran Bayraktar, "Aynı zamanda milli deniz eserlerimiz bu alanda sergileniyor. Hemen arka tarafımızda ülkemizde üretilmiş donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu görüyorsunuz. TCG Anadolu'nun gelişmiş radar sistemleri, harp sistemleri, Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Hatta üzerine baktığınızda Bayraklar TB3 görüyorsunuz. Bayraklar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa bir gemileri inip kalkabilen otomatik bir şekilde insansız hava aracı SİHA olma özelliğini kazandı. Dünya tarihine geçti ve milli deniz havacılığımız böylesine stratejik bir girişle başlamış oldu. Deniz havacılığımız açısından yeni bir çağın kapıları açılmış oldu" ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar konuşmasının devamında, "Bugün şehit yakınlarımızı, donanma personelinin ailelerini ağırlıyoruz. Yarından itibaren tüm halkımıza açık olacak. TEKNOFEST sayfasından kayıt yaptırarak herkesi TEKNOFEST Mavi Vatan'a İstanbul Tersanesi'ne bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.