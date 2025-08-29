Özel’e tehditleri nedeniyle bir soruşturma daha açıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı sözler, hakkında soruşturma açılmasına sebep oldu. Özel'in, mitingde Gürlek için kullandığı "Senin alnını karışlayacağım" sözlerinin hemen ardından. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel için düğmeye bastı ve harekete geçti. Özel hakkındaki soruşturma, "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatıldı. Haziran ayında da Özel'in, Gürlek'e yönelik sözlerine "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.