Başkan Erdoğan: Zafer yürüyüşümüz bin yıldır devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz Zafer Bayramı konser programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da arttırmasını temenni ediyorum. Öncelikle sizlerin vesilesiyle milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Burada şu hususu özellikle ifade etmek arzusundayım. Ağustos ayı, şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir.

Belgrad'dan Moğaç'a, Çaldıran'dan Ortukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz Zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz.

Düzenlediğimiz etkinliklerle tarihi bugüne taşımak, şehit ve gazileri yağıyla yad etmek ve emanetlerinde sahip çıkmak için azami gayret ediyoruz. Mazisi ile bağı kopan milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez. Tüm gayemiz ecdattan aldığımız mirası daha da zenginleştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.