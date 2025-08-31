  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı

Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde balıkçılar, bu gece yarısı başlayacak av dönemi için düzenlenen törenle denize açıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Balıkçılar ’Vira bismillah’ diyerek denize açıldı

Biga ilçesine bağlı Kemer köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar bu gece yarısı başlayacak av dönemi için Çanakkale protokolünün de katıldığı törenin ardından denize açıldı.

Balıkçılar ’Vira bismillah’ diyerek denize açıldı

Düzenlenen törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda balıkçı katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Toraman, "Balık sezonu hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Emekleriniz zayi olmasın. Vira Bismillah, rastgele" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek, yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA