Başkan Erdoğan’dan Şangay Zirvesi’nde Gazze mesajı: Bebeklerin ölümünü durduramamanın izahı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"BU VAHŞETİ DURDURAMAMANIN İZAHI YOK"

Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur.

BM İÇİN REFORM ÇAĞRISI

Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti.

"SURİYE'DE TEHDİTLERE KARŞI DURACAĞIZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'ye tehditlere karşı duracağız. Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye'nin güvenliğine karşı her türlü girişimin karşısındayız.

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın işbirliğimiz gelişiyor.

TÜRKİYE VİZYONU

2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur.

Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri, küresel istikrar, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz.

Sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum.

Türkiye'nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.