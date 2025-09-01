Başkan Erdoğan’dan yoğun Çin diplomasisi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde, Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı. Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişiminin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti. Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve iş birliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılandı. Verilen onur yemeğine katılan liderler ve eşleri de aile fotoğrafında bir araya geldi.

Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti. Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum."

ŞAHBAZ ŞERİF'LE GÖRÜŞME

BAŞKAN Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı vurguladı.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile selamlaştı.

MAKALE ÇİNCE VE İNGİLİZCE YAYINLANDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Barış ve Adalet İçin Ortak Yol" konulu makalesi, Çin'in önde gelen yayın kuruluşlarından People's Daily'de Çince ve İngilizce olarak yayımlandı. Erdoğan makalesinde Gazze, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve dünya barışına ilişkin şu mesajları verdi: "Türkiye, tarih boyunca köprüler kuran ve medeniyetleri yan yana getiren bir ülke olmuştur. Dış politikamızın temelinde güven tesis etmek, iletişim kanallarını açık tutmak ve krizleri çözme kararlılığını göstermek yatmaktadır. Bu anlayışla hem bölgemizin hem de küresel toplumun istikrarına önemli katkılar sunuyor; barışın, istikrarın ve diyaloğun egemen olması için yoğun gayret gösteriyoruz. 'Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni llmaz' düsturuyla barış diplomasimizi sabırla devam ettiriyoruz. Türkiye olarak geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle bugünü şekillendiriyor; yarını ise barış, güven ve iş birliği temeli üzerinde inşa ediyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin öncü bir aktörü olduğu uluslararası toplumun da ortak vicdan ve müşterek çıkarlar etrafında birleşmesinin daha adil ve müreffeh bir dünyanın kapısını açacağına inanıyoruz."