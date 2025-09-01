Teknofest Mavi Vatan’da son gün heyecanı yaşandı

MİLLİ Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan etkinliklerin ardından dün sona erdi. Savunma sanayii teknolojilerinden insansız sistemlere, denizcilik inovasyonlarından bilim gösterilerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin son gününde de ziyaretçi akını oluştu.

'MİLLİ GURURUMUZ'

BABASIYLA birlikte gelen ve TCG Anadolu'yu görmek isteyen Ahmet Sadıkoğlu, "Hayatımıza bir kere denk gelecek bir fırsat. Son günlere denk getirmemiz de iyi olmuş babamla birlikte. Geldiğim için mutluyum. Buraya bir daha görebilir miyim bilmiyorum" dedi. Yine son gün gelen Recep Sadıkoğlu ise, "Sırf TCG Anadolu ve Savarona'yı görmek için Ankara'dan geldik, gece yola çıktık. Sabah buraya geldik. Görmek istiyoruz sadece. Bir daha bu fırsatın gelip gelmeyeceği belli değil. Ömrümüzde bir kere göreceğiz. Milli gururumuzu görmeye geldik. Vallahi onları gördükçe gururlanıyoruz zaten. Bir de görerek gururlanalım dedik" şeklinde konuştu.