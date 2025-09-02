Sürpriz yumurtalardan uyuşturucu çıktı

MERSİN polisinin yaptığı operasyon kapsamında zehir taciri 8 şüpheli yakalandı, 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların bir kısmını şüphelilerin marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirmesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. MİT'in de destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şüphelilerin yakalanmasından dolayı operasyonda görev alan ve koordine eden herkesi tebrik etti.