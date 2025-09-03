29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 64 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda 29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını ve 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, son 1 ayda dolandırıcılık şebekelerine yönelik Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken 9'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.