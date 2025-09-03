Balıkesir Bandırma'da skandal görüntüler! CHP delege seçimlerinde zarflar havada uçuştu

Beyaz liste adayı Merve Polat, ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edip etmeyeceğini değerlendirmekte. Bazı üyeler ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.





Bandırma Belediye Başkanlığı ve CHP Bandırma İl Başkanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.