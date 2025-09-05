Bakan Kurum: 11 ilde bir ‘çevre ve şehircilik devrimi’ yapıyoruz

Yarın Malatya'nın tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kurum, "Bu manada hakikaten yarın bizim için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli anlamlar içeriyor. Çünkü teslim edeceğimiz 300 bininci konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70'ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız. Bu şu demek oluyor, her 3 depremzede kardeşimizden 2'sinin evini 2 yılda teslim etmiş olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, iş yerlerini teslim ediyor olacağız" şeklinde konuştu.

"BU GAYRET VE BAŞARI HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

Depremzedelere konutlarını bir an önce teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi: Ülkemizle, devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki; şu an dünya üzerinde, 2 yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, eş zamanlı 3 bin 481 şantiyede çalışacak, 200 bin mimarı, mühendisi, işçisiyle bu kadar kısa zamanda bu inşaatları bitirecek başka bir devlet yoktur. Emin olun dünyada bu mücadeleyi yapacak Türkiye'den başka bir ülke de yoktur. Saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir. Bu gayret, bu başarı her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, devletimizin ve milletimizin başarısıdır. Biz herkesin, bu başarıya ortak olmasını ve milletimizin bu mutluluğunu paylaşmasını istiyoruz. Ben; milletimize bu güzellikleri yaşatmak için gece gündüz mücadele eden tüm ekip arkadaşlarıma, valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve en çok da bize inanan aziz milletimize çok teşekkür ediyorum.