MSB: SDG silahsızlanma sözünü tutmalı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesinin Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğiz ve Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Basında ve sosyal medyada çıkan "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Anıtkabir'de düzenlenen törende generallere polis tarafından üst araması yapıldı" yönündeki iddialara açıklık getiren Tuğamiral Aktürk, bunun sistematik bir dezenformasyon olduğunu belirtti. Söz konusu fotoğrafların yapay zeka ile üretildiği açıklayan Zeki Aktürk, "Halkımız sosyal medya üzerinden yapılan veya yapılmaya çalışılan algı oyunlarına karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdır" uyarısında bulundu.