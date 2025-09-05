Rekabet Kurulu’ndan 39 süt firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, süt sektöründe uzun süredir tartışılan "süt karşılığı yem" uygulamasına karşı harekete geçti.

YEM ALMAYA ZORLANAMAYACAK

Süt, üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığı, süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlamayla yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kurul süt sektöründe faaliyet gösteren 39 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun açıklamasında üreticilerin yem almaya zorlanamayacağı belirtilerek, "Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak. Aksi durumda sanayicilere idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca Kurul, ilgili firmalara üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini, tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu. Böylece Kurum, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız şartlara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor" denildi.

KİMLER LİSTEDE?

Ak Gıda, Akpınar Süt, Altınköy Gıda, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone Tikveşli Gıda, Gönenli Süt, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt Besicilik, İtimat Peynircilik Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt Gıda, Meysüt Meyve Süt, Milk Academy Süt, Muratbey Gıda, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos, Sek Süt, Sütaş Süt, Tarım Kredi Süt, Teksüt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan Süt, Yörük Süt, Yörükoğlu Süt.