YSK, CHP’nin başvurusunu kabul etti

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti.

Bu kararlar üzerine CHP, YSK'ya başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. YSK'nın CHP'nin itirazını görüşmek üzere yaptığı toplandı sona erdi.

CHP İTİRAZI KABUL EDİLDİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası şunları söyledi: Kurulumuz CHP itirazını değerlendirdi. Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Ataşehir, Başakşehir durdurma kararları tam kanunsuzluk nedeni ile kaldırılmıştır.