CHP'li gençten polise skandal sözler: Bu katillerle hesaplaşacağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık taşkınlık çıkarmaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve partiye geçiş süreci için Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı. Özel'in çağrısının ardından CHP'li vekiller ve partililer il binası önünde toplandı. Gürsel Tekin'in ve görevlendirilen heyetin il binasına girmesini engellemek isteyen CHP yönetimi, İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alan polislere tepki gösterdi. Polislere sık sık hakaret ve saldırılar gerçekleşirken ortaya çıkan yeni bir görüntü büyük tepki çekti. CHP'li bir gencin polislere, "Emir kulları, bu katillerle hesaplaşacağız." diye bağırdığı görüldü.