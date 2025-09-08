CHP'li gençten polise skandal sözler: Bu katillerle hesaplaşacağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık taşkınlık çıkarmaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve partiye geçiş süreci için Gürsel Tekin'in görevlendirilmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı. Özel'in çağrısının ardından CHP'li vekiller ve partililer il binası önünde toplandı. Gürsel Tekin'in ve görevlendirilen heyetin il binasına girmesini engellemek isteyen CHP yönetimi, İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alan polislere tepki gösterdi. Polislere sık sık hakaret ve saldırılar gerçekleşirken ortaya çıkan yeni bir görüntü büyük tepki çekti. CHP'li bir gencin polislere, "Emir kulları, bu katillerle hesaplaşacağız." diye bağırdığı görüldü.
CHP İSTANBUL İL BİNASI ÖNÜNDE GERGİN ANLAR
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer gece boyunca çevre güvenliği alan polis ekipleri ile gerginlik yaşıyor. Polise sık sık tacizde bulunan kalabalık hakaretler ve fiziki müdahaleler gerçekleştiriyor.
"BU KATİLLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yürümek isteyen ve polisin koruma kalkanını geçemeyen bir grup hakaretler yağdırdı. CHP'li bir gencin polise yönelik skandal sözleri ise tepki çekti. CHP'li genç, kalabalığa yönelik yaptığı konuşmada, "Emir kulları, bu katillerle hesaplaşacağız." dedi.
Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar büyük tepki gösterdi.