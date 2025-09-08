Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları da ele alınacak. Komisyon, 11 ve 12 Eylül'de 8 ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek.

Bu hafta içinde 8'inci ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek olan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ise Kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek. İsrail'in Gazze'yi topyekun işgal planı ve bölgede yaşanan gelişmeler, özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum da ayrıntılı biçimde ele alınacak konular arasında yer alıyor.