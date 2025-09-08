Kabine’de gündem Terörsüz Türkiye

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Toplantının ana gündemini, Türkiye'nin güvenlik vizyonunun merkezinde yer alan "Terörsüz Türkiye" hedefi oluşturacak. Kabine'de enflasyonla mücadele süreci de değerlendirilecek.

Bu hafta içinde 8'inci ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek olan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ise Kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek. İsrail'in Gazze'yi topyekun işgal planı ve bölgede yaşanan gelişmeler, özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum da ayrıntılı biçimde ele alınacak konular arasında yer alıyor.