Son dakika: Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binası’nda: Biz kayyum değiliz

CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum atanması sonrasında öğle saatlerinde İl binasına geldi.

Gürsel Tekin'in konuşmasından satırbaşları:

Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Ben bugün ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım yapmayın dedim. Ne yazık ki günün sonunda malesef taraflar arasındaki sorun 1,5 yıldır süren sorun mahkeme koridorlarına düştü.

"BABA OCAĞINA GELDİK"

Biz kayyum falan değiliz. Ben ve arkadaşlarım tüm temasları kurduk. Bizim görevimiz gerek delegenin gerekse de il yöneticilerimizin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. 6gündür sesimiz çıkmamasına rağmen dedik ki baba ocağına el ele kol kola gidelim dedik. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum.

Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız partimizin uğradığı mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi için tüm çabayı sarf edeceğiz. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiçbir arkadaşımızı parti içinde ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Şişli'de Esenyurt'ta kayyum gelince görmek isterdim.

'BİZ ÇOK CİDDİ GAYRET SARF EDECEĞİZ'

Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Biz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çabalarımız olacak. Sabırla sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz çok ciddi gayret sarf edeceğiz. İl Başkanımız Sayın Özgür Özel ne zaman isterse konuşur ve çözeriz. Basının bir kesimi Allah iftiradan korusun olmayan lafları olmuş gibi yaymanın ne kadar aşağılık bir şey olduğunun altını çizmek istiyorum. O gün Sayın Özel'e sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etmek istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan dönüş olmayınca Sayın Özgür Özel'e de gitmedim.

'BİZ TÜM SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Ailelerimizin tamamına böyle bir şey hiç görmedim. Hiçbir kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. 40 yıldır yan yana durduğumuz hakaret edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım. Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik. Bizim kayyum dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Karar da yazılı. Kayyum belediyelerimizde. Bugün bize gösterilen tepkiyi keşke o gün belediyelerde gösterseydiniz. Bizim parasal değerimiz yok. Biz tüm sorunların üstesinden geleceğiz.

SU ŞİŞELERİ FIRLATILDI

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunurken kendisine defalarca su şişesi fırlatıldı.