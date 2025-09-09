Gürsel Tekin: Bina tartışmasının parçası olmayız

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Dün CHP'nin il başkanlığını taşımasına da değinen Tekin, "Bina tartışmasının parçası olmayız." ifadelerini kullandı.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine uygun davranacağız.

Türkiye'nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur

ŞİŞELİ SALDIRI

Canları sağ olsun demokratik tepki, biz pet şişer değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız düşmanları çatlatacağız.