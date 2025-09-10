Beykoz CHP’de peş peşe istifalar geliyor: Belediye Meclis Üyeleri Uğur Gökdemir ile Murat Uzun da istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin ardından bir istifa da Beykoz Belediye Meclis Üyesi Murat Uzun ile Uğur Gökdemir de CHP'den istifa etti. Uzun yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna açıklıyorum başlığıyla açıklama yapan Murat Uzun, "31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz'un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir" dedi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BEYKOZ'UN GELECEĞİ"

Murat Uzun, "Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak aklı ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir. Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.

MECLİS ÜYESİ UĞUR GÖKDEMİR DE İSTİFA ETTİ

Murat Uzun ile birlikte Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir de partisinden istifa etti. Gökdemir, "Yıllardır büyük bir onurla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde, atadan babadan miras kalan bu dava yolunda emek verdim, mücadele ettim. Bugün Beykoz'da Belediye Meclis Üyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyorum. Ancak son süreçte yaşananlar beni derinden yıprattı. İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte, hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim. Tüm bu yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum. Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim. Halkımız için mücadelem sürecek" açıklamasında bulundu.