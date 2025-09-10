Fransa isyanda: Halk Macron’a karşı sokaklara döküldü: 200 gözaltı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sosyo-ekonomik politikalarına karşı başlayan protesto dalgası büyüyor. "Her şeyi durduralım" sloganıyla ülke genelinde düzenlenen eylemler devam ederken, başkent Paris'te yüzlerce kişi Kuzey Garı çevresinde toplandı. Bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik aracı sevk edilirken, göstericilerin gara girmesini engelleyen polis ekipleri biber gazı ve copla müdahale etti.

PARİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

Eylemciler ellerinde "10 Eylül'de tarih yazıyoruz" yazılı pankart taşıyarak, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları attı. Gösteriye katılan öğrencilerden Alice, kemer sıkma politikaları ve Başbakanlığa Sebastien Lecornu'nun atanmasına tepki gösterdiklerini belirterek, "Protesto etmeliyiz, hemfikir olmadığımızı göstermeliyiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Paris'te yaşayan Julie isimli bir başka gösterici ise hükümetten bunaldığını söyleyerek, "Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz artık." ifadelerini kullandı. Julie, halkın oylarının dikkate alınmadığını vurgulayarak barışçıl olduklarını ve yerel makamların seslerini duymasını umduklarını dile getirdi.

EYLEMLER ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Ülke genelinde öğrenciler okul girişlerini ve yolları kapatırken, çiftçiler de traktörleriyle otoyollarda konvoy düzenleyerek trafiği engelledi. Marsilya'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte "Macron istifa" sloganları yükselirken, Chambery'de eylemciler bisiklet sürerek trafiği yavaşlattı.

200 GÖZALTI

Gösteriler sırasında Paris'in 20. bölgesinde lise girişini kapatan eylemcilere polis biber gazıyla müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestocuların polise çöp kutuları ve çeşitli cisimler fırlattığı görüldü. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, şu ana kadar ülke genelinde yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.