İsrail, Hamas liderlerine suikast saldırısı düzenledi

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınmasının, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösterdiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiğine işaret edilerek, bu durumun, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı olduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi: "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail'in durdurulması için baskı yapılması için çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

