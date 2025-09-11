AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.00'te başladı.

CANLI YAYIN

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

AK Parti'ye katılımlar sürecek.

İsrail'in saldırganlığı Katar'a yayıldı. İsrail soykırım şebekesidir.

İsrail ateşkes gündemini yok etmek için saldırdı. İsrail Katar'da müzakere heyetini tuzağa düşürdü.

Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

PKK'nın tüm uzantıları silah bırakmalıdır.

Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma süreci kesintisiz devam etmeli ve tamamlanmalı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet taktı.

Açıklamada, "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.