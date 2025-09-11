  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti'ye katıldı. MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.00'te başladı.

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalarCANLI YAYIN

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

AK Parti'ye katılımlar sürecek.

İsrail'in saldırganlığı Katar'a yayıldı. İsrail soykırım şebekesidir.

İsrail ateşkes gündemini yok etmek için saldırdı. İsrail Katar'da müzakere heyetini tuzağa düşürdü.

Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

PKK'nın tüm uzantıları silah bırakmalıdır.

Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma süreci kesintisiz devam etmeli ve tamamlanmalı.

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet taktı.

Açıklamada, "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA