MİT’in Doha istihbaratı Hamas heyetini kurtardı

İsrail'in Doha'da Hamas'ın müzakere heyetine düzenlediği saldırıya yönelik birçok ülkeden kınama açıklaması geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise, "Katar'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlale asla tolerans göstermeyeceğiz ve bu saldırıya yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

İNGİLİZLER DESTEK VERDİ

HAMAS tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 5 üyenin hayatını kaybettiği aktarırken yöneticilerin yaralı kurtulduğu, Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin "başarısız" olduğu belirtildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinin son anda alınan önlemlerle hayatta kaldığı öğrenilirken, ABD basınında çok konuşulacak bir bilgi gündeme oturdu. Wall Street Journal'ın haberine göre, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) haftalar önce Hamas heyetine saldırıyla ilgili istihbaratta bulunup, dikkatli olmaları yönünde tavsiye verdiği kaydedildi. Haberde Mısır'ın da benzer uyarılarda bulunduğu belirtildi. İngiliz basınında ise, saldırıyla ilgili çok tartışılacak bir iddia öne sürüldü.

İngiltere merkezli "Thecanary" internet sitesinde yer alan haberlerde; Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Royal Air Force (RAF) yani Voyager KC2/KC3 tanker uçaklarının, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı saldırı öncesi ve sırasında hava sahasında tur attığına dair iddialar ortaya atıldı. İngiliz hükümeti RAF uçaklarının Katar üzerindeki faaliyetlerine ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapmadı. İsrail'in saldırısıyla bu uçuşların doğrudan bağlantılı olup olmadığı da henüz netleşmiş durumda değil. zellikle tanker uçaklarının varlığı, bölgede olası operasyonel hazırlık ya da gözetim faaliyetleri yapıldığı yönünde yorumlandı.