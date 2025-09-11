MSB'den açıklama: İsrail'in Katar saldırısı alçakça!

Milli Mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı. Aktürk, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü de tebrik ederek, "Nuri Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazileri ile 135 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak 16 Eylül 1890'da batan Ertuğrul firkateynindeki şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve sınır ötesinde Türkiye'nin huzur, güvenlik ile istikrarı için gerçekleştirdiği faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: "Faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanları'nda gerçekleştirilen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat'ta, 357 kilometre Münbiç bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." HUDUT GÜVENLİĞİ Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 kişinin yakalandığını aktardı. Bu kapsamda, 726 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bilgisini veren Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49 bin 444 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı. Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başlandığını ifade etti. Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem verildiğinin altını çizen Aktürk, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.