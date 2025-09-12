Can Holding’e örgüt operasyonu: Patronlar halen aranıyor!

Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösteren Can Holding'e dün şok bir operasyon düzenlendi. İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve mal varlıklarına el konularak TMSF'ye devredildi.

KAYNAĞI BELİRSİZ YÜKLÜ TUTARLAR

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşıldı. Öte yandan ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirildi.

DOLANDIRICILIK, KAÇAKÇILIK

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasadışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır. MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasadışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

MİLYARLARCA DOLAR KARA PARA

2022'de başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütünün 2020 ve 2021 yıllarındaki kara para miktarının o günkü kura göre 9 milyar dolar (88 milyar TL) olduğu tespit edildi. Şirketin 2021-2022-2023-2024-2025 yıllarında da yaklaşık 50 milyar dolar kara para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirketin kara paralarının petrol kaçakçılığı, makaron kaçakçılığı ve elektronik eşya kaçakçılığı üzerinden yapıldığı tespit edildi. Şirketin devlete de 8 milyar TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı.

TMSF'DEN AÇIKLAMA: ŞİRKETLERDE İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMI MUHAFAZA EDİLECEK

TMSF'den yapılan açıklamada, "TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Yapılan operasyon kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konuldu. TMSF tarafından aralarında Bilgi Üniversitesi ve Doğa Okulları'nın da yer aldığı tüm şirketlere kayyum atandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden Mehmet Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı.

YÖK'TEN AÇIKLAMA: ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sürece dahil edildiği belirtilerek, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" bilgisine yer verildi.

PATRONLAR KAYIP

Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Halen aranıyor…