Çanakkale, Muğla ve Balıkesir Emniyet Müdürleri değişti

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Emniyet Müdürleri değişen Ege Bölgesi'nden iller arasında Muğla, Balıkesir ve Çanakkale de var. Karar kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Canbolat'ın yerine Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz atandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş'a atanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir'in yeni emniyet müdürü oldu. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkezine atandı. Kurt'un yerine TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.