Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a TOGG T10F hediye edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Başkan Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: TİP ONAY BELGESİ'Nİ VERDİK

Deneme sürüşünü gerçekleştiren Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerli ve millî otomobilimiz Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye'de, kısa süre sonra da Avrupa'da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.