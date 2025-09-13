CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı!

'ZİMMET, İRTİKAP, RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında, bu sabah saatlerinde eşzamanlı olarak yakalama ve gözaltı işlemi yapıldığı açıklandı.

Ayrıca 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği bilgisi paylaşıldı.