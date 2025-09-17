Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes Yeni Asır'a konuştu! “Aynı senaryo bugün de oynanmak isteniyor”

Dönemin tanıklarından Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 84 yaşındaki gelini Ümran Menderes, kayınpederinin ölüm yıl dönümünde Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 65 yıl önceki senaryo ile şimdi oynanmak istenen senaryonun aynı olduğunu, sadece oyuncuların değiştiğini belirten Menderes, "Büyük bir gerginlik ayrıştırma ve kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Başkalarının ağzından konuşuyorlar. 65 yıl önce kayınpederime konuşanlarla bugün konuşanların amacı belli. Darbelerden medet umdukları apaçık ortada. Bu, onların genlerine işlemiş. Birilerinin arkadan verdikleri süfle sözlerle birilerini uyandırmaya çalışıyorlar. 84 milyon uyansın, dünyanın güzel ülkesine yazık etmeyelim. Başaramayacaklar buna izin vermeyelim. Bir olalım birlikte olalım. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Bu da zaten demokrasinin gereğidir. Ancak birlik ve berabarliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizler şanlı bayrağımızın altında bu topraklarda doğduk büyüdük. Bağımsız güçlü Türkiye'ye kimse bir şey yapamaz. Bu dış güçlerin bizi bölüp parçalamak için hazırladığı planlara oyunhlara asla izin vermeyelim" diye konuştu.

"BİR DAHA YAPAMAYACAKLAR"

Ümran Menderes, "15 Temmuz da hiç bir Türk vatandaşının hatırlamak istemediği kötü günlerdi. Ülkede iki kişiden birinin oyunu almış ve çok sevilen bir lidere bunu yaptılar. Demokrasi katledildi. Halk iradesinin yok sayılması siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini aldı. 15 Temmuz kalkışması ise akıl almaz bir durum. O gün kahraman evlatlar, Türk evlatları aileleli ile helalleşip, bu vatanı kurtardılar.

Hemde canları pahasına kurtardılar. 2025 yılındayız ve şu an ülkemiz çok güç bir dönemden geçiyor. Kışkırtıcı bir durum var ortada. Tam da birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, oy uğruna güzel ülkemize yazık etmeyelim. Kendinizi düşünmüyorsanız bile çocuklarınızı, torunlarınızı düşünün lütfen. Ülkemize yönelik bu saldırıya birlikte dur diyelim.

65 yıl önce sunulan senaryo ile bugünkü senaryoyu birlikte bozalım. 84 milyon vatandaşın tek yegane temel görevi budur. Ama 15 Temmuz'u nasıl bu millet bozduysa bu oyunu da görüp bozacağından şüphem yok. Aynı filmi önümüze koymaktan usanmadılar. Rahmetli kayınpederime yapılanları bir daha yapamayacaklar" dedi.